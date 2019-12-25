Глупый поступок после расставания с любимым мужчиной обернулся крупными неприятностями.

Во вторник, 21 июля, стало известно о том, что две петербурженки сожгли розу в "Вечном огне" на Марсовом поле. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 20 июля. В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация о осквернении мемориала "Вечного огня". Выяснилось, что две петербурженки 18 и 25 лет бросили розу в "Вечный огонь". После их оперативно их задержали на Лиговском проспекте и доставили в 78 отдел полиции.

Там девушка рассказала, что поссорилась с молоды человеком и решила сжечь розу, которую он подарил. Составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее мы сообщали о том, что на Невском проспекте загорелся троллейбус.

Фото:Piter.TV