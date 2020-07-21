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На Невском проспекте загорелся троллейбус

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Водитель сам потушил своё транспортное средство из огнетушителя.

В минувший понедельник, 20 июля, стало известно, что в центре Северной столицы загорелся троллейбус. Видеозапись с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Очевидцы предполагают, что возгорание произошло из-за перегрева общественного транспорта. 

Перегрелся скорее всего

пишут очевиlцы в соцсетях.

Отмечается, что водитель его потушил сам из огнетушителя.

Ранее мы сообщали о том, что на пересечении Гражданского и Просвещения произошло ДТП.

Видео:Piter.TV

Теги: загорелся троллейбус, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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