На Невском проспекте загорелся троллейбус

Водитель сам потушил своё транспортное средство из огнетушителя.

В минувший понедельник, 20 июля, стало известно, что в центре Северной столицы загорелся троллейбус. Видеозапись с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Очевидцы предполагают, что возгорание произошло из-за перегрева общественного транспорта.

Перегрелся скорее всего пишут очевиlцы в соцсетях.

Отмечается, что водитель его потушил сам из огнетушителя.

Ранее мы сообщали о том, что на пересечении Гражданского и Просвещения произошло ДТП.

Видео:Piter.TV