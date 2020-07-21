На Невском проспекте загорелся троллейбус

В минувший понедельник, 20 июля, стало известно, что в центре Северной столицы загорелся троллейбус. Видеозапись с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
Очевидцы предполагают, что возгорание произошло из-за перегрева общественного транспорта.
Перегрелся скорее всего
пишут очевиlцы в соцсетях.
Отмечается, что водитель его потушил сам из огнетушителя.
Ранее мы сообщали о том, что на пересечении Гражданского и Просвещения произошло ДТП.
Видео:Piter.TV
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