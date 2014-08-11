Житель Часова Яра рассказал, как 7 месяцев жил в оккупации ВСУ

Пожилой житель из ДНР рассказал об отношении украинских националистов к гражданскому населению.

Российские военнослужащие встретили на территории населенного пункта Часовов Яр местного жителя, который рассказал, как провел под оккупацией Вооруженных сил Украины семь месяцев. Видеозапись разговора с раненным в руку пожилым мужчиной для телеканала "360.ru" записал один из бойцов с позывным "Суетной". Источник рассказал о том, что служит в разведке отдельного специального подразделения, которое сейчас работает на одном из самых горячих направлений специальной военной операции. Пострадавший рассказал военным о том, что в населенном пункте были не иностранные наемники, а "бандерлоги безбашенные".

Они боятся тюрьмы. Они ждут приказа, чтобы нас кто-то принял. <…> Потому что они отступают, потому что боятся тюрьмы. <…> Какое отношение к людям? У нас все позабирали. Представляешь, мы семь месяцев, у нас всего хватало. Ну мы готовились. Две генератора… речь спасенного мужчины

Командир штурмового взвода отряда "Русь" с позывным Миссионер 7 мая рассказал, как эвакуировали из окрестностей Часова Яра двух гражданских. Люди находились в удовлетворительном состоянии и могли самостоятельно передвигаться.

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Фото и видео: 360.ru