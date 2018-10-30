Пенсионер Белоострова замерз насмерть на улице

Когда его нашли, он находился в состоянии клинической смерти.

Житель Курортного района погиб от переохлаждения. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пожилого мужчину подобрали днем 16 октября по звонку прохожего у дома 22 по Главной улице в поселке Белоостров. Мужчина лежал в канаве, скорая забирала его уже в состоянии клинической смерти. В карете скорой мужчина скончался от общего переохлаждения организма тяжелой степени.

Следователи установили личность погибшего, 60-летний мужчина проживал в коммунальной квартире на Восточной улице. Его соседка рассказала, что пенсионер вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками.

Несколько дней назад в Ленобласти мужчина погиб под колёсами экскаватора.

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