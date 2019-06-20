  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:59
44
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Белоострове житель Мурино устроил нарколабораторию по производству "синтетики"

0 0

Задержанный арендовал частный дом, где делал мефедрон с целью его дальнейшего сбыта посредством закладок.

Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству "синтетики" в Белоострове. Ее организовал 35-летний житель Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Задержанный арендовал частный дом, где делал мефедрон с целью его дальнейшего сбыта посредством закладок. В ходе обыска изъяли полимерный контейнер с веществом темного цвета, емкости с жидкостями и веществом белого цвета, химическую посуду, вакуумный насос, вакууматор и электронные весы. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: белоостров, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии