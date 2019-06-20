В Белоострове житель Мурино устроил нарколабораторию по производству "синтетики"

Задержанный арендовал частный дом, где делал мефедрон с целью его дальнейшего сбыта посредством закладок.

Полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству "синтетики" в Белоострове. Ее организовал 35-летний житель Мурино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный арендовал частный дом, где делал мефедрон с целью его дальнейшего сбыта посредством закладок. В ходе обыска изъяли полимерный контейнер с веществом темного цвета, емкости с жидкостями и веществом белого цвета, химическую посуду, вакуумный насос, вакууматор и электронные весы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленника.

Ранее мы рассказывали о том, что на 8 лет в колонию отправлен наркоторговец из Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти