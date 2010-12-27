Житель Ленобласти предстал перед судом за убийство табуретом

Мужчина забил своего знакомого до смерти.

Суд огласил приговор в отношении жителя Волховского района Ленинградской области, который находясь "под градусом" забил своего приятеля табуретом.

Инцидент произошел в декабре 2016 года в поселке Аврово. 58-летний подсудимый и его приятель распивали алкоголь. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, который перешел в драку. Мужчина начал бить своего оппонента ногами, руками, а потом нанес несколько ударов по голове.

Стоит отметить, что после того, как подсудимый осознал последствия своих действий, он вызвал скорую. Однако пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Суд признал мужчину виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор ждет вступления в законную силу.

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