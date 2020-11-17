В Пулково задержали дворника, подозреваемого в педофилии

О случившемся мать девочки узнала из переписки с подругой, найденной в телефоне дочери.

В воскресенье, 16 мая, в Пулково задержали 49-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в педофилии. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

О случившемся 38-летняя петербурженка, мать девочки, узнала из переписки с подругой, найденной в телефоне дочери. Это произошло 2 апреля, когда 11-летняя школьница возвращалась домой, и у 11 дома по улице Нахимова к ней пристал дворник.

Мужчину задержали по горячим следам в аэропорту Пулково. Было заведено уголовное дело. Подозреваемый ждет суда по избранию меры пресечения в изоляторе временного содержания.

Ранее Piter.tv писал, что петербурженка обвинила мигранта в совращении ее дочери на станции "Гражданский проспект".

Фото: Piter.tv

