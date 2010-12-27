Адвокат из Петербурга может сесть в тюрьму из-за аварии на Таллинском шоссе

В Петербурге суд рассмотрит дело автоледи, которая стала виновницей ДТП, в котором пострадала ее подруга.

В Красносельском районе лихачество на иномарке подвело петербургскую автоледи-адвоката к уголовному преследованию. В отношении женщины правоохранительные органы возбудили дело за прошлогоднюю езду с превышением скорости. Напомним, что в результате нарушения ПДД, на Таллинском шоссе водитель чуть не убила свою знакомую.

По версии Следственного комитета, виновником ДТП стала владелица автомобиля "Фольксваген". Она врезалась в легковушку "Хонда Аккорд". Из-за неловких действий шофера, в первой машине пострадала пассажирка. Жертва аварии в течение длительного времени была госпитализирована с травмами. Ее состояние оценивалось врачами как тяжелое.

Отметим, что за подобное преступление фигурантка дела может рассчитывать на наказание до трех лет лишения свободы.

