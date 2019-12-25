В Петербурге девушка выпала из окна после ночи с тремя любовниками

Следователи Невского района возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Следственный комитет Невского района заинтересовался погибшей после падения с высоты девушки. Об этом сообщила "Фонтанка".

Издание пообщалось с одним из присутствующих в квартире молодых людей, который сейчас лежит в больнице с ножевыми ранениями. 19 сентября погибшую девушку из Воркуты пригласили в гости на Ново-Александровскую, 14А, пострадавший и двое его друзей, найдя страницу девушки в соцсетях. Отмечается, что девушку изначально приглашали, подразумевая интимные отношения.

Утром мужчина проснулся от причиняемых ему ножевых ранений. Пострадавший выбежал из квартиры, а когда вернулся, увидел у окна стул, одновременно с этим соседи услышали хлопок, а выглянув, увидели на асфальте обнаженное тело. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Ранее мы писали, что тело девушки день пролежало у парадной дома в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV