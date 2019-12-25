Тело девушки день пролежало у парадной дома в Невском районе Петербурга

На этом "криминальные" новости из дома Ново-Александровской улице не закончились.

Жители дома №14 по Ново-Александровской улице в Петербурге встретили субботу в атмосфере криминального триллера. Как иначе назвать факт того, что под окнами жителей дома долго лежал полуобнаженный труп девушки, а в лифте и парадной были замечены кровавые капли.

Как рассказала порталу "Мегаполис" 19 сентября местная жительница, труп какое-то время лежал совсем не прикрытым. Одна из ног девушки была вывернута, а тело покрыто кровавыми отпечатками.

В одном из подъездов на полу обнаружили кровь, она нашлась в лифте и холле 13-го этажа. Так и была установлена квартира, в которой судя по всему, и разыгралась кровавая драма. Позже на месте происшествия были замечены следователи и полиция, однако местные жители остались недовольны тем, что реакция правоохранительных органов на происшествие была несколько больше ожидаемой, так как труп девушки находился во дворе долго.

Ранее мы сообщали о том, что cолнечное гало заметили в небе над Выборгом и в Петербурге. Снимки явления появились на страницах социальных сетей.

Фото: vk.com/news_set