Солнечное гало заметили в небе над Выборгом и в Петербурге

Снимки появились на страницах социальных сетей.

В субботу, 19 сентября, жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало в осеннем небе. Сначала фотографией поделилась местная жительница в Выборге, которая назвала явление "чем-то сияющим".

Позже фотографии в группах соцсетей появились и в отношении Петербурга.

Напомним, что гало представляет собой оптическое явление, которое является дисперсией света в кристаллах льда. Световые кольца появляются вокруг вторичного источника света – чаще всего это Солнце или Луна.

Тем временем, в Петербурге готовятся к шторму – сады и парки в центре города велели закрыть, во второй раз за два дня.

Фото: ВКонтакте / Виктория Супруненко, Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург