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Солнечное гало заметили в небе над Выборгом и в Петербурге
Сегодня, 18:23
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Солнечное гало заметили в небе над Выборгом и в Петербурге

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Снимки появились на страницах социальных сетей.

В субботу, 19 сентября, жители Петербурга и Ленобласти заметили солнечное гало в осеннем небе. Сначала фотографией поделилась местная жительница в Выборге, которая назвала явление "чем-то сияющим".

Позже фотографии в группах соцсетей появились и в отношении Петербурга.

Напомним, что гало представляет собой оптическое явление, которое является дисперсией света в кристаллах льда. Световые кольца появляются вокруг вторичного источника света – чаще всего это Солнце или Луна. 

Тем временем, в Петербурге готовятся к шторму – сады и парки в центре города велели закрыть, во второй раз за два дня.

Фото: ВКонтакте / Виктория Супруненко, Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: выборг, гало, петербург, фото
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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