Сады и скверы Петербурга снова закрывают из-за шторма

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Представители комитета по благоустройству Петербурга объявили о закрытии садов и скверов в центре города. Сообщение 19 сентября сделала пресс-служба ведомства. Это происходит второй день подряд – всему виной погодные условия.

В комитете отметили, что по прогнозу Гидрометцентра в эту субботу порывы западного и северо-западного ветра в течение дня могут достигать 17 метров в секунду.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие выходные и на следующей неделе. По словам специалиста, в выходные на улице будет все так же прохладно.

Виной тому ушедший циклон, который принес с северными ветрами очень холодную воздушную массу. Однако в ближайшие дни ожидается постепенный прогрев воздуха.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / ВКонтакте