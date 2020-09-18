Синоптик рассказал, что петербуржцам ждать от погоды на следующей неделе

С понедельника в городе потеплеет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие выходные и на следующей неделе. Об этом пишет 78.ru.

По словам специалиста, в выходные на улице будет все так же прохладно. Виной тому ушедший циклон, который принес с северными ветрами очень холодную воздушную массу. Однако в ближайшие дни ожидается постепенный прогрев.

В субботу, 19 сентября, столбики термометров в городе на Неве поднимутся до +11…+13 градусов. В небе даже выглянет солнце. Осадков в этот день, как и в воскресенье, 20 сентября, не предвидится. Ветер по всей территории Ленобласти практически ослабел, однако в акватории и в прибрежных районах порывы достигнут 15 м/с. В дальнейшем ветер будет западный, северо-западный до 12 м/с.

Ураган "Айла" остался в Финляндии и пришел в 47-й регион в совершенно ослабленном виде. Циклон ушел к Вологодской области.

В воскресенье температура воздуха в Петербурге прогреется до +12…+14 градусов. В понедельник станет еще теплее, выглянет солнце, и будет до +15 градусов тепла.

В целом, на следующей неделе будет хорошая погода. Наиболее теплыми днями станут с 22 по 25 сентября. Однако к следующим выходным подойдут новые осадки.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за сильного ветра закрыли парки и скверы в центре города.

Фото: pixabay.com