В Петербурге из-за сильного ветра закрыли парки и скверы в центре города

В прибрежных районах порывы ветра могут достигнуть 23 м/с.

В Петербурге решили закрыть сады и скверы в центре города из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Со вчерашнего дня, 17 сентября, аварийные бригады перешли на усиленное дежурство. На данный момент в городе ветер повалил как минимум 10 деревьев. Из них 6 находится в Петродворцовом районе, 4 ― в Красногвардейском.

В штормовую погоду не рекомендуется парковаться под деревьями, напомнили в комитете. Также стоит воздержаться от прогулок по скверам и паркам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за сильного ветра в Петербурге упали 8 деревьев.

Фото: Piter.TV