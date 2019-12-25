В Петербурге из-за сильного ветра закрыли парки и скверы в центре города

В Петербурге решили закрыть сады и скверы в центре города из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.
Со вчерашнего дня, 17 сентября, аварийные бригады перешли на усиленное дежурство. На данный момент в городе ветер повалил как минимум 10 деревьев. Из них 6 находится в Петродворцовом районе, 4 ― в Красногвардейском.
В штормовую погоду не рекомендуется парковаться под деревьями, напомнили в комитете. Также стоит воздержаться от прогулок по скверам и паркам.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за сильного ветра в Петербурге упали 8 деревьев.
Фото: Piter.TV
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