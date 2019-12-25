Из-за сильного ветра в Петербурге упали 8 деревьев

Никто не пострадал.

Ночью 18-го сентября из-за сильного ветра сотрудники МЧС совершили 10 выездов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Порывы ветра достигали 15 м/c, а в прибрежных районах ― до 18 м/с. В 8 случаев пожарно-спасательная часть выезжала на сообщение о падении деревьев, в 2 случаях была угроза падения элементов кровли. Никто не пострадал.

По состоянию на 08:00, уровень воды поднялся на 74 см. Согласно прогнозу синоптиков, порывы ветра до 18 м/с сохранятся в течение дня.

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Фото носит иллюстративный характер. Источник: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK