Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово

Лидера ЛДПР и депутат Госдумы Владимира Жириновского не пустили в камеру к арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в СИЗО "Лефортово". Политик требует наказать начальника данного изолятора, о чём он и написал в своём телеграм-канале.
Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру.
Владимир Жириновский, политик
Он отметил, что закон о содержании под стражей даёт ему право проходить в СИЗО без препятствий — благодаря депутатскому статусу.
О причине недопуска Жириновского к Фургалу депутату не сообщили. Он заметил, что законы, которые принимает Государственная дума, не исполняются.
Ранее Дегтярев поддержал требование открытого суда над Фургалом.
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