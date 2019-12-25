Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово

Закон о содержании под стражей даём ему право проходить в СИЗО без препятствий.

Лидера ЛДПР и депутат Госдумы Владимира Жириновского не пустили в камеру к арестованному экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в СИЗО "Лефортово". Политик требует наказать начальника данного изолятора, о чём он и написал в своём телеграм-канале.

Осуществлена провокация, нам показали не Фургала, а пустую камеру. Владимир Жириновский, политик

Он отметил, что закон о содержании под стражей даёт ему право проходить в СИЗО без препятствий — благодаря депутатскому статусу.

О причине недопуска Жириновского к Фургалу депутату не сообщили. Он заметил, что законы, которые принимает Государственная дума, не исполняются.

Ранее Дегтярев поддержал требование открытого суда над Фургалом.