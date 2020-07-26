Дегтярев поддержал требование открытого суда над Фургалом

По мнению Дегтярева, люди должны увидеть доказательства его вины или невиновности.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает, что суд над бывшим главой региона Сергеем Фургалом должен быть открытым. Об этом сообщили "РИА Новости".

Накануне Дегтярев пообщался с местными жителями. На выходных он ехал в Ванинский и Совгаванский районы. Переезжая из Ванино на Советскую Гавань, он увидел колонну громко сигналящих машин. Дегтярев решил побеседовать с гражданами и ответить на интересующие их вопросы. Он отметил, что необходимо довериться суду. Также врио губернатора добавил, что никак не будет влиять на дело Фургала.

Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать. - Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края

Напомним, что Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревает в организации убийств в 2000-х годах и причастности к ОПГ. После задержания экс-губернатора отправили в Москву. Басманный суд арестовал его на два месяца. Подозреваемый свою вину не признает.

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