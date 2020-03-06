Жириновский зажег под трек Little Big

Лидер партии ЛДПР уверен, что у группы "все будет окей" на "Евровидении".

В сети появилось забавное видео, на котором лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский зажигательно танцует под трек петербургской группы Little Big "Faradenza". Ролик опубликовал сам политик на своей странице в Twitter.

В посте Жириновский поздравил Little Big с участием в "Евровидении". Лидер ЛДПР выразил уверенность, что у мызыкантов "все будет окей".

Little Big – это эпатажная рейв-группа, образованная в Санкт-Петербурге в 2013 году. Сами музыканты называют себя сатирической арт-коллаборацией. Яркие клипы группы на YouTube набирают миллионы просмотров.

В начале недели стало известно, что Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". В этом году музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.

Ранее мы писали, что Зеленский обматерил солиста группы Little Big.

Видео: Twitter / Владимир Жириновский