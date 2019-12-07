Так политик прокомментировал доклад ФАС о двойных стандартах европейских производителей бытовой химии и шоколада.

Владимир Жириновский заявил, что Европа считает россиян вторым сортом, которому "можно предлагать всякие отходы". Таким мнением лидер фракции ЛДПР поделился в своем Twitter.

Так Жириновский прокомментировал доклад ФАС о двойных стандартах европейских производителей бытовой химии и шоколада. Антимонопольная служба выявила нарушение закона о конкурентоспособности. Одна и та же продукция для российского и европейского рынка не соответствует стандарту качества и имеет различия.

Жириновский предложил прекратить ввоз некачественной продукции в Россию, а импорт осуществлять только на условиях гарантии качества продукции.

Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС.

Видео: instagram.com/zhirinovskiy, YouTube / Наука 2.0