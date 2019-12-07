Владимир Жириновский заявил, что Европа считает россиян вторым сортом, которому "можно предлагать всякие отходы". Таким мнением лидер фракции ЛДПР поделился в своем Twitter.
Так Жириновский прокомментировал доклад ФАС о двойных стандартах европейских производителей бытовой химии и шоколада. Антимонопольная служба выявила нарушение закона о конкурентоспособности. Одна и та же продукция для российского и европейского рынка не соответствует стандарту качества и имеет различия.
Жириновский предложил прекратить ввоз некачественной продукции в Россию, а импорт осуществлять только на условиях гарантии качества продукции.
Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС.
Видео: instagram.com/zhirinovskiy, YouTube / Наука 2.0
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