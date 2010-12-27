Производители стиральных порошков ответили на обвинение ФАС

Они заявили, что не работают по двойным стандартам качества.

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС. Они не считают, что товары бытовой химии изготавливаются по двойным стандартам. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на ассоциацию производителей.

Ранее надзорное ведомство вынесло предупреждение Ariel и Persil за то, что качество их продуктов в РФ отличается. В ФАСе заметили, что нашли значительные отличия с товаром бренда, который продается на зарубежных рынках. В этом же нарушении обвинили шоколадную компанию Lindt.

В Henkel и Procter & Gamble заявили, что ФАС лишь поддерживает миф о разнице в качестве. По словам исполнительного директора ассоциации Петра Бобровского, указанные компании создают товары согласно требованиям законодательства РФ и ЕАЭС. Они не могут выпускать продукты по нормативным документам других стран. Заявление ФАС только нанесло вред деловой репутации инвесторов, которые работают над созданием высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее Piter.tv писал о том, что 80% стирального порошка в России продается по акции.

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