ФАС уличила производителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Состав товара, продающегося в России, отличается от аналогичного за рубежом.

Федеральная антимонопольная служба уличила производителей шоколада и стиральных порошков в двойных стандартах. Оказалось, что состав товара, который продается в России, отличается от аналогичного за рубежом. Об этом пишет РБК.

В ФАС отметили, что производителей просто вводят в заблуждение: "Мы не говорим ни о вкусовых качествах и так далее, мы говорим, что есть разное содержание в одних и тех же товарах, которые называются одинаково".

В частности, речь идет о шоколаде Lindt, а также стиральных порошках Ariel и Persil. Что касается порошков, то здесь отличие заключается в "пенообразующей и моющей" способности. Дозировка при стирке у россиян оказалась в 1,5-2 раза выше, чем у жителей Западной Европы. В образцах шоколада, реализуемых в РФ, содержание органических кислот отличается в некоторых случаях на 10−50 %, а в некоторых — на 100−220% и более от образцов, приобретенных в Европе.

В отношении производителей вынесено предупреждение об устранении нарушений. Если в течение 30 дней оно не будет исполнено, то будет возбуждено дело и назначен штраф до 500 тысяч рублей.

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