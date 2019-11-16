В ФАС опровергли рост цен на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что падение цен на бензин и дизель будет сезонным.

ФАС прогнозирует снижение цен на бензин до конца года. По данным антимонопольного органа, рост по итогам нынешнего года не превысит инфляцию.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что падение цен на бензин и дизель будет сезонным. Также он напомнил об установлении компенсации из бюджета в случае повышения мировых цен. Данная компенсация служит гарантией для россиян, что цены на бензин останутся стабильными.

По данным Росстата, за 2019 год потребительские цены на бензин выросли на 1,9, а на дизель на 0,9%. Последнее повышение цен на бензин было зафиксировано в июле на 0,1%.

Видео: Газпром нефть