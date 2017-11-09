Эксперты: 80% стирального порошка в России продается по акции

В России наблюдается падение спроса на бытовую химию. Большую часть моющих средств россияне покупают по акции.

В России эксперты заметили падение спроса на бытовую химию. Большинство чистящих и моющих средств россияне покупают по акции. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании Nielsen.

Также с июня 2018 по май 2019 года было продано на 6% меньше стирального порошка, на 11,8% меньше кондиционера для белья. Также на 3,8% сократиличсь продажи средств мытья посуды и прочей бытовой химии.

Торговые сети с 2013 года начали продавать многие товары со скидкой, чтобы не терять продажи. Поэтому около 80% порошков, 71% кондиционеров для стирки и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.

Роскачество назвало лучший детский стиральный порошок.

Фото: pixabay