Пискарёвский проспект засыпали неизвестным белым порошком: это не снег

По сообщениям очевидцев Пискаревский проспект по обе стороны дороги полностью засыпан неизвестным белым порошкообразным веществом. Инцидент произошел около половины шестого утра 9 ноября. По предположениям, мешает проезду цементный порошок.
Водители рассказывают, что из-за рассыпанного повсеместно порошка, от проезжающих автомобилей поднимается пыль из-за которой на проезжей части ничего не видно. Машины на данном потенциально опасном участке не притормаживают.
В комментариях пользователи в шутку заявляют, что этот груз не довезли до логистического склада из Колумбии. Напомним, что власти данного государства утром заявили о конфискации крупной партии кокаина, общим весом 12 тонн.
Еще один пользователь социальной сети “Вконтакте” предположил, что на Пискаревке сейчас “праздник и пати, а ￼￼￼ цена квадратного метра, выросла в разы”.