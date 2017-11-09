Пискарёвский проспект засыпали неизвестным белым порошком: это не снег

На Пискаревском проспекте дорогу засыпали цементным порошком, создающим опасность на дороге.

По сообщениям очевидцев Пискаревский проспект по обе стороны дороги полностью засыпан неизвестным белым порошкообразным веществом. Инцидент произошел около половины шестого утра 9 ноября. По предположениям, мешает проезду цементный порошок.

Водители рассказывают, что из-за рассыпанного повсеместно порошка, от проезжающих автомобилей поднимается пыль из-за которой на проезжей части ничего не видно. Машины на данном потенциально опасном участке не притормаживают.

В комментариях пользователи в шутку заявляют, что этот груз не довезли до логистического склада из Колумбии. Напомним, что власти данного государства утром заявили о конфискации крупной партии кокаина, общим весом 12 тонн.

Еще один пользователь социальной сети “Вконтакте” предположил, что на Пискаревке сейчас “праздник и пати, а ￼￼￼ цена квадратного метра, выросла в разы”.