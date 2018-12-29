Эксперты выявили лучшие средства для мытья посуды

В проверке участвовали 45 образцов стоимостью от 14 до 600 рублей.

Специалисты Роскачества проверили 45 марок самых распространенных моющих средств для посуды. В ходе исследования, эксперты выяснили, что серьезных нарушений нет ни у одного образца. Результаты опубликованы на сайте Роскачества.

Моющие средства стоимостью от 14 до 600 рублей проверяли по 21 показателю качества и безопасности. Большая часть продукции была произведена в России, а также в Бельгии, Германии, Китае, Южной Корее и Польше.

Самую высокую оценку Роскачества получили: Fairy, Sarma, Sodasan, Amway, AOS, Synergetic, Bio Mio, Ecover zero, Faberlic и Bon Sai.

Все проверенные образцы не токсичны, не раздражают кожу, в них нет тяжелых патогенных бактерий, дрожжей, плесени и грибков. Что немаловажно, были проверены и поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые расщепляют загрязнения, вытягивают их и растворяют в воде. Если таких веществ в моющем средстве много, это может вызвать аллергию. Все проверенные образцы оказались безопасны.

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