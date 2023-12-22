Двухлетний петербуржец съел гранулы пятновыводителя

С химическим ожогом других отделов дыхательных путей он был госпитализирован.

В Петербурге двухлетний малыш по недосмотру взрослых съел гранулы пятновыводителя. Об этом стало известно Piter.tv

Из квартиры дома по Фарфоровской улице 12 февраля были госпитализирован двухлетний мальчик. Он дома по недосмотру съел неизвестное количество гранул пятновыводителя.

С химическим ожогом других отделов дыхательных путей он был госпитализирован. Проводится проверка.

Ранее пятилетняя петербурженка помазала лицо соком Молочая и попала с ожогом в больницу.

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