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Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму

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Лидер ЛДПР отдал предпочтение электронному голосованию.

Российский политик Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Госдуму. Лидер ЛДПР принял решение поддержать кандидатов в онлайн-режиме. Он реализовал свое избирательное право в рамках электронного голосования. О своем решении парламентарий сообщил журналистам во время посещения Общественного штаба по наблюдению, который развернут в "Экспоцентре". Политик продемонстрировал специальную цифровую панель, на которой показано, как зарегистрированный на портале избиратель может использовать для голосования сервис "Госуслуги".

Напомним, что по решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование проводится Москве, а также еще в шести регионах России  - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, YouTube / Россия 24

Теги: владимир жириновский, голосование, лдпр, парламентские выборы, электронное голосование
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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