Глава Минобороны посетил УИК в Подмосковье.

Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом рассказали представители "РИА Новостей" в Telegram-аккаунте. Журналисты заметили на паспорте гражданина РФ именную обложку с дореформенной орфографией. на документе указано: "Паспорт гражданина Государства Российского ... Шойгу Сергея Кужугетовича". Фотографии размещены в социальных сетях.

Известно, что российский министр по обороне проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке, который открыт на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. УИК находится в Московской области. По словам Шойгу, каждый гражданин РФ должен принять участие в выборе кандидатов, которые будут заниматься законодательными проектами. Он назвал эту задачу ответственной.

Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите.

Фото: Telegram / РИА Новости Кремлевский пул