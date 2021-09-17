Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите

Вице-премьер РФ отдал голоса за кандидатов в ГД РФ по месту нахождения.

Российский вице-премьер и полпред президента России по Дальнему Востоку Юрий Трутнев проголосовал на выборах. Он отдал голоса за своих кандидатов в рамках рабочей поездки в Читу. Он воспользовался возможностью прийти на избирательный участок по месту своего нахождения.

Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно. Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

Напомним, что голосование за кандидатов в нижнюю палату парламента РФ и иных выборах проходит в этом году в единый день с 17 по 19 сентября.

Губернатор призвал петербуржцев принять участие в выборах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости