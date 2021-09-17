  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:10
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите

0 0

Вице-премьер РФ отдал голоса за кандидатов в ГД РФ по месту нахождения.

Российский вице-премьер и полпред президента России по Дальнему Востоку Юрий Трутнев проголосовал на выборах. Он отдал голоса за своих кандидатов в рамках рабочей поездки в Читу. Он воспользовался возможностью прийти на избирательный участок по месту своего нахождения.

Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно.

Юрий Трутнев, вице-премьер РФ

Напомним, что голосование за кандидатов в нижнюю палату парламента РФ и иных выборах проходит в этом году в единый день с 17 по 19 сентября. 

Губернатор призвал петербуржцев принять участие в выборах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: госдума, дальний восток, парламентские выборы, чита, юрий трутнев
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии