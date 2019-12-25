Губернатор призвал петербуржцев принять участие в выборах

В четверг, 16 сентября, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с видеообращением, в котором призвал горожан принять участие в голосовании.
По словам градоначальника, это важнейшее политическое событие года. Напомним, в этом месяце в Петербурге пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ, депутатов Законодательного собрания, а также муниципальных депутатов в округах "Автово" и "Ланское".
Также губернатор уточнил, что на всех участках голосование пройдет с соблюдением норм санитарно-эпидемической безопасности. Избирательные комиссии будут открыты для голосования в течение трех дней – с 17 по 19 сентября с 8 утра до 20 вечера.
Ранее мы писали, что в Петербурге открылся Центр общественного наблюдения.
Фото: Piter.TV
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