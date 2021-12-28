Глава ЛДПР захотел напугать Запад.

Депутат Государственной Думы России Владимир Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь. Политический руководитель ЛДПР объяснил журналистам, что следует атаковать отдельные страны Запада, чтобы напугать оппонентов. Парламентарий заметил, что отдал такой приказ, если бы сам был главой государства и обладал президентскими полномочиями.

Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в четыре утра, в пять утра. Уже все подшофе. Необязательно их всех бомбить! Но выборочно — наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Напомним, то еще 26 декабря Владимир Жириновский предложил полностью присоединить территорию Украины к РФ. По словам политика, для Москвы не составило бы труда получить согласие США на данную военную операцию.

Жириновский предложил новогодние каникулы распределить в отпуска россиян.

Фото и видео: YouTube / ЛДПР-ТВ