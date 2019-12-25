Жириновский предложил новогодние каникулы распределить в отпуска россиян

Парламентарий предлагает добавить гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15.

Депутат Государственной думы РФ, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы и присоединить эти дни к отпускам граждан. О такой инициативе он рассказал в беседе с "РИА Новости".

По мнению парламентария, такую меру необходимо принять из-за экстремального скачка смертности от COVID-19, который, как он считает, произойдет в грядущие выходные дни.

10 дней новогоднего "локдауна" провоцируют людей на пьянство, растёт число бытовых преступлений, драк и т.п. Огромные потери в экономике, которая фактически стоит в этот период. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Так, парламентарий предлагает добавить всем россиянам к 28 обычным отпускным дням еще 15. По словам Жириновского, каждый решит сам, когда их использовать. Он уверен, что дополнительные отпускные будут полезны, например, дачникам в мае, когда начнется сезон посадки.

Ранее стало известно, во сколько петербуржцам обойдется празднование новогодней ночи вне дома.

Фото: ВК / Владимир Жириновский