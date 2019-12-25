Отмечается, что появился необычный формат встречи Нового года: автобусный тур по ночному Петербургу с шампанским и сладостями.

В понедельник, 27 декабря, стало известно, во сколько петербуржцам обойдется празднование новогодней ночи вне дома. Встретить 2022 год предлагают в ресторанах, барах, в исторических особняках или в экскурсионном автобусе.

Как сообщает "Peterburg2", стоимость новогодней программы в среднем будет стоить 4100 рублей. Такую сумму предлагают бары, экскурсионные бюро и рестораны. В стоимость последних входит праздничный ужин и подготовленные развлечения.

Отмечается, что появился необычный формат встречи Нового года^ автобусный тур по ночному Петербургу с шампанским и сладостями. Его стоимость составляет 2000 рублей.

Напомним, что централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет. его смогут организовать районные администрации.

Ранее в Ленобласти подготовили более 230 новогодних программ. Традиционно центральное торжественно-праздничное мероприятие "Ленинградский Новый год-2022" пройдет на телеканале "ЛенТВ24" 30 декабря в 18:00.

Фото: Piter.tv