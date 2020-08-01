Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов. Об этом сообщают РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что власть является самым страшным наркотиком и белорусский лидер не может оторваться.

Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов Владимир Жириновский

Напомним, что выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса.

Видео: CTVBY