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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

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Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов. Об этом сообщают РИА Новости.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что власть является самым страшным наркотиком и белорусский лидер не может оторваться. 

Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов

Владимир Жириновский

Напомним, что выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее мы сообщали о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса.

Видео: CTVBY

Теги: белоруссия, жириновский, лукашенко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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