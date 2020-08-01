В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов. Об этом сообщают РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что власть является самым страшным наркотиком и белорусский лидер не может оторваться.
Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов
Владимир Жириновский
Напомним, что выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
Ранее мы сообщали о том, что Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса.
Видео: CTVBY
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