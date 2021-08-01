Жириновский признался в плохих отношениях с Путиным

По его словам, в этом виновато совпадение имен.

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что находится в плохих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире радио "Комсомольская Правда".

Главной причиной таких отношений политик считает совпадение имен.

Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считаю, что я только ношу это имя. С президентом у меня не очень хорошие отношения. Вот Геннадий Зюганов, вот Сергей Миронов. А тут Владимир и Владимир. Тут есть проблема, я считаю. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

По его словам, аналогичная ситуация складывается не только с российским лидером, но и с другими тезками из Государственной Думы.

Ранее Жириновский заявил, что после выборов в Государственную Думу в РФ стоит ужесточить наказание для тех граждан страны, который отказываются вакцинироваться от COVID-19. Он подчеркнул, рано или поздно россияне столкнуться с тем, что им придется прививаться от COVID-19, иначе, по словам политика, население РФ будет постепенно вымирать.

Видео: Youtube / Радио Комсомольская Правда