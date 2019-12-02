Жириновский признался, что пробовал наркотики

Владимир Жириновский признался, что пробовал запрещенные вещества. Об этом депутат сообщил во время заседания Госдумы, посвященного угрозе пропаганды наркотиков. Об этом рассказала "Газета.ру". Политик рассказал, что попробовал наркотики еще в детстве, когда это ему предложили старшие друзья. Он согласился, так как не имел понятия о том, что это такое.
Вот я же не приучился, а вдруг другому понравится. Такого допускать нельзя
заметил спикер
Он предложил активно бороться с распространением запрещенных веществ. В качестве меры воздействия представитель ЛДПР хочет высылать драгдилеров в отдаленные регионы России.
Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ и радио.
Видео: Instagram/zhirinovskiy
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