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Жириновский предложил запретить рекламу лекарств на ТВ и радио

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Депутат считает, что из-за этого люди занимаются самолечением.

Депутаты от партии ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским предложили запретить рекламу лекарств на телевидении и радио. На ближайшем заседании  Госдума рассмотрит проект в первом чтении.

Депутаты утверждают, что из-за рекламы, люди редко ходят к врачам и занимаются самолечением. По статистике, которую приводят инициаторы, только 13-20% людей во время болезни идут к специалистам, еще 60% сами выбирают себе лекарства. Также, по данным ВОЗ, самолечение находится на пятом месте в списке причин смертности по всему миру.

В Европе реклама безрецептурных препаратов строго запрещена.

В России с 29 ноября отменяют обязательную сертификацию лекарств.

Теги: жириновский, лекарства, радио, реклама, телевидение
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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