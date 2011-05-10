Жириновский предложил отправить в ссылку Кокорина и Мамаева

Он высказался о возрождении такого вида наказания.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу наказания Александра Кокорина и Павла Мамаева. Депутат считает, что футболистам пошла бы на пользу ссылка в отдаленный регион России. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Хочу внести ясность по поводу предложения возродить такой вид наказания, как ссылка. Прежде всего, речь о гуманизации уголовного наказания, а не об ужесточении. Отметил Жириновский

Он считает, что вместо того, чтобы жить в бараке и есть баланду, можно в целом вести нормальный образ жизни, жить вместе со своей семьей. Однако осужденному нельзя было бы покидать определенный регион до окончания срока.

Такое наказание могло бы быть применено, например, к футболистам Кокорину и Мамаеву, устроившим драку в центре Москвы. Заявил политик

Вместо тюрьмы футболисты могли бы 2-3 года жить в отдаленном регионе стране, могли бы тренироваться и работать. При этом жизнь в провинции "остудила" бы их, считает Жириновский. В заключении он добавил, что такое наказание можно было бы применять ко всей "золотой" молодежи.

Ранее Жириновский рассказал, как познакомился с "мужским сексом" в Нью-Йорке.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский