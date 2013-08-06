Дело было в 90-х.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как познакомился с "мужским сексом" в Нью-Йорке. Своими воспоминаниями он поделился в интервью с журналистом Олегом Кашиным. Видео опубликовано на платформе YouTube.

Дело было в 90-х. Жириновский гулял по Нью-Йорку, как вдруг увидел два билборда. На одном из них было написано female sex ("женский секс"), на другом – male sex ("мужской секс"). Политик решил лично узнать, что такое "мужской секс". Он зашел в заведение, заплатив за билет 5 долларов. В помещении Жириновский увидел два зала – в малом зале показывали порнофильм, который смотрели мужчины. Во втором зале показывали представление, которое решил посмотреть и политик.

На сцене Жириновский увидел двух голых мужчин в носках, которые мастурбировали. Тем, кому понравилось представление, могли "засунуть в носок свои 50 долларов".

Выходит негр и белый, и сидят мужики. Они чем занимаются? Он входит голым, только в носках, и мастурбирует. Вот они и смотрят на это дело. И он доводит до конца, и так натренирован его член, я такое в первый раз в жизни вижу, что сперма летит через весь зал. Владимир Жириновский

А вот "женский секс" политика не впечатлил.

Она выходит, как стриптезерша, и ходит по столу. Мужики сидят и на нее смотрят. В Америке такие вещи были. Владимир Жириновский

Жириновский сравнил происходящее с театром, в котором зрители только смотрят за действиями на сцене. Позже, вспоминает политик, к власти пришел Рудольф Джулиани, который закрыл подобные заведения в городе.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский