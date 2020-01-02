Россияне должны выходить на трудовую смену уже с третьего января.

Владимир Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы. Лидер ЛДПР считает, что россиянам не нужно так много отдыхать в праздничные дни. Это связано с тем, что в длинные каникулы происходит "много отрицательного". Об этом сообщили "РИА Новости". Депутат заявил, что третьего января людям уже нужно выходить на работу. По замыслу Жириновского, оставшиеся выходные дни можно прибавить к отпуску.

Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля прокомментировал спикер

Решение должно приниматься в индивидуальном порядке. Однако он хочет, чтобы 31 декабря официально считался праздничным днем. Политик напомнил, что в отдельных регионах страны губернаторы уже приняли такое решение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский заявил, что Европа считает россиян вторым сортом.

Видео: YouTube/ЛДПР-ТВ