Владимир Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы. Лидер ЛДПР считает, что россиянам не нужно так много отдыхать в праздничные дни. Это связано с тем, что в длинные каникулы происходит "много отрицательного". Об этом сообщили "РИА Новости". Депутат заявил, что третьего января людям уже нужно выходить на работу. По замыслу Жириновского, оставшиеся выходные дни можно прибавить к отпуску.
Может быть даже и вместо 8 марта тоже добавить, и 23 февраля
прокомментировал спикер
Решение должно приниматься в индивидуальном порядке. Однако он хочет, чтобы 31 декабря официально считался праздничным днем. Политик напомнил, что в отдельных регионах страны губернаторы уже приняли такое решение.
Ранее Piter.tv писал о том, что Жириновский заявил, что Европа считает россиян вторым сортом.
Видео: YouTube/ЛДПР-ТВ
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