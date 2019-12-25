Жириновский допустил начало волнений в Белоруссии, если победит Лукашенко

По его словам, в Украине всё рухнуло за несколько часов.

Лидер российской партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил начало волнений в Белоруссии, если на президентских выборах вновь победит Александр Лукашенко. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, массовые протесты могут начаться на следующий день после голосования, 10 августа. Парламентарий не исключил, что это может привести к отъезду президента Белоруссии из республики.

Кто-то из воинских частей или из полиции может отказаться подчиняться ему. Мы же ничего не знали, как будут развиваться события 14 февраля, в ночь на 15-е (2014 года) в Киеве. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

По его словам, в Украине всё рухнуло за несколько часов, несмотря на гарантии Франции, Польши и Германии. В результате бывшему президенту страны Виктору Януковичу пришлось бежать, так как он опасался за свою жизнь.

Жириновский подчеркнул, что нынешние времена "силовой сценарий" не поможет остаться у власти.

Двадцать шесть лет. Уже всё, люди устали.

По его словам, 10 августа 2020 года для Белоруссии может стать очень важным днём.

Ранее Лукашенко назвал Тихановскую и ее соратниц "несчастными девчонками".

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