На месте консульства Мальты в Петербурге возведут жилой дом

Эксперты считают, что на данном участке возможно строительство здания бизнес-класса высотой в 6-7 этажей общей площадью до 7 тыс. кв.м.

ООО "Центр управления проектами" планирует возвести жилой комплекс на месте, где сейчас находится консульство Мальты. Согласно информации, опубликованной в издании "Деловой Петербург", компания уже получила одобрение правительства Санкт-Петербурга на разработку архитектурно-градостроительного облика будущего комплекса.

"Центр управления проектами" является владельцем земельного участка на 8-й Красноармейской улице. Ранее владелец компании Игорь Оноков занимал должность почетного консула Республики Мальта в Петербурге. Консульство по-прежнему функционирует, согласно данным картографических сервисов.

Эксперты считают, что на данном участке возможно строительство здания бизнес-класса высотой в 6-7 этажей общей площадью до 7 тыс. кв.м. Стоимость строительства может составить от 1,5 до 1,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что здания института Вавилова выставили на торги за 3 млрд рублей.

Фото: Pxhere