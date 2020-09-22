Здания института Вавилова выставили на торги за 3 млрд рублей

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 12 сентября.

Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова на Кадетской линии Васильевского острова выставлен на продажу. Начальная цена лота составляет 3 миллиона рублей, сообщает "Деловой Петербург".

Торги проведет структура госкорпорации "Ростех" 16 сентября. На аукцион будут выставлены здания общей площадью около 47,6 тысячи квадратных метров и участок площадью около двух гектаров. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 12 сентября.

В настоящее время часть объекта занята креативным кластером "Вавилов лофт", запущенным в 2021 году компанией BS Art Development Group. Институт практически не использует свои площади, отмечает издание.

"Локация очень хорошая, объемно-планировочные решения позволяют рассмотреть множество функций, включая офисы, рестораны, шоурумы, коворкинги, апартаменты. Достаточно большие внутренние дворы позволяют реализовать здесь проект с хорошим благоустройством, площадками для отдыха, общепитом с террасами и прочее", — цитирует издание слова генерального директора "МТЛ. Управление активами" (ГК "БестЪ") Станислава Ступникова.

По мнению эксперта, оптимальным решением было бы создание на этой территории многофункционального комплекса. При этом, по его словам, начальная цена на лот находится на верхней границе рынка, учитывая необходимые дополнительные вложения.

Ранее мы сообщили о том, что часть здания у Московского вокзала выставили на торги.

Фото: : rt-capital.ru