Часть здания у Московского вокзала выставили на торги

Начальная цена за лот составляет 747,6 млн рублей.

В Петербурге выставлены на продажу коммерческие помещения, расположенные в здании на углу Невского проспекта и Полтавской улицы, которое не охраняется как памятник архитектуры. Об этом сообщил Российский аукционный дом (РАД). Речь идет о Доме Воронина по адресу Невский проспект, 111/3.

В ходе аукциона, который пройдет 20 сентября, будут разыграны права на 18 нежилых помещений общей площадью 6,7 тыс. кв.м. Начальная цена за лот составляет 747,6 млн рублей.

Руководитель департамента по работе с корпоративными клиентами РАД Елена Тарасова отметила, что потенциальным инвесторам предлагается возможность приобрести готовый арендный бизнес в центре города.

Здание Дома Воронина было возведено в 1860-е годы и выполнено в стиле позднего классицизма.

Ранее мы сообщили о том, что РАД объявил торги по объектам недвижимости в Апраксином дворе.

Фото: auction-house.ru