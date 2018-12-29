Жилой дом на проспекте Луначарского "заминировал" робот

Машина позвонила стражам порядка и сообщила о готовящемся теракте.

В среду, 9 января, около часа ночи в дежурную часть ГУ МВД поступил звонок с мобильного телефона, зарегистрированного на 26-летнего мужчину. Голос сообщил о бомбе, которая заложена в одной из квартир дома №64 по проспекту Луначарского. По словам анонима, взрывчатое устройство должно сработать в три часа ночи 9 января. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Голос отметил, что взрыв произойдет по вине мошенников, проживающих в этом здании. Полицейские попытались вступить в контакт с информатором, однако других сведений от него не получили. Позже выяснилось, что стражам порядка звонил робот.

Полиция осмотрела указанный дом, опасных предметов в нем не обнаружено. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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