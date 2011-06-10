В Петербурге на месте бывшего Троицкого рынка построят жилой дом

Сам рынок снесли ещё в 2021 году.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт Петербурга (КГИОП) выдал положительное заключение на строительство многоквартирного дома на месте, где когда-то располагался Троицкий рынок. Заключение опубликовано на официальном сайте.

Напомним, один из самых старейших рынков Петербурга — Троицкий — располагался на набережной реки Фонтанка. В 2021 году его снесли, расчистив под застройку. Предварительно, строительство жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями и подземным паркингом. Высота здания будет достигать до 24 метров. Согласование выдано ООО "Балттранзит".

Ранее Piter.TV сообщал, что доходный дом купцов Киржакова и Семенова в Петербурге признали памятником.

Фото: Piter.TV