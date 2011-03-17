Доходный дом купцов Киржакова и Семенова в Петербурге признали памятником

Здание построили в 1911 году по проекту архитектора Павла Павлова.

Доходный дом купцов Николая Киржакова и Ивана Семенова по адресу: Коломенская улица, 12, признали региональным памятником. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе КГИОП Петербурга.

Здание построили в 1911 году по проекту архитектора Павла Павлова. В архивных источниках за 1913 год сохранились сведения, где купцы обращаются к градоначальнику с просьбой устроить старообрядческую молельню. В том же году ее возвели.

В 1994 году здание на Коломенской вернули староверам-поморцам. Доходный дом сохраняет свою историческую функцию – в нем живут петербуржцы, и есть административные, торговые и общественные помещения.

Ранее мы рассказывали о том, что дом Северо-Западного речного пароходства на проспекте Обуховской Обороны стал памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга