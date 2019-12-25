На Савушкина продают жилой дом без ведома жильцов

Здание выставили на продажу на сайте объявлений "ЦИАН".

Жители "сталинки" на Савушкина, 25, внезапно узнали, что их дом выставлен на продажу. Объявление появилось на сайте ЦИАН.

Как пишет "Фонтанка", свое согласия на продажу дома жильцы не давали. Несмотря на это, риелтор уже общается с потенциальными покупателями и просит за объект недвижимости 500 млн рублей.

Корреспондент издания под видом инвестора связался с так называемым продавцом и обсудил условия покупки. Риелтор подтвердила, что лишний раз беспокоить жильцов дома лучше не стоит. Им планируют дать определенную сумму на руки. А пока, чтобы "сохранить спокойствие этим людям", ограничены все хождения по дому, решили не вешать баннер.

Проживающие в доме люди намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации.

Объявление о продаже 3-этажного здания на улице Савушкина, 25, появилось в начале ноября. Дом расположен между станциями "Черная речка" и "Старая деревня", в районе так называемых "немецких коттеджей". Фасад выходит на проезжую часть, со стороны двора есть просторная территория для парковки. В доме 1948 года постройки проводился капитальный ремонт, обновлялась система горячего и холодного водоснабжения. Здесь заселены 14 квартир.

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Фото: скрин / "Яндекс. Карты", spb.cian.ru