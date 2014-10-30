Аренда однокомнатных квартир в Петербурге выросла на 9% за месяц

В среднем жители города платят за съем однушки 30,1 тысячи рублей.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла на 9% за месяц. Об этом сообщил ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

В среднем жители города отдают за съем однушки 30,1 тысячи рублей. При этом аренда однокомнатной квартиры в Москве обходится в 42 тысячи рублей, что также больше на 9%, чем в прошлом месяце.

Выросла стоимость аренды жилья и в Волгограде. Теперь снять однушку в этом городе можно в среднем за 14,2 тысячи рублей.

Рост стоимости аналитики связывают с дефицитом предложений на рынке аренды жилья. В крупных городах число объявлений о сдаче квартир сократилось на 30-50% по сравнению с началом года. По прогнозам экспертов, баланс восстановится не раньше весны-лета 2022 года.

Ранее Петербург попал в тройку городов России с самым дорогим жильем.

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