Петербург попал в тройку городов России с самым дорогим жильем

Лидером в списке стала Москва.

Петербург оказался в пятерке городов России, где зафиксированы самые дорогие цены на жилье. Об этом пишет РИА Новости.

Лидирующую позицию в списке заняла Москва. В столице один квадратный метр жилья обойдется в среднем в 271,5 тысяч рублей. На втором месте стоит Сочи, где за "квадрат" придется отдать 220 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Петербург, в котором квадратный метр стоит 172,5 тысяч рублей.

Также в топ-5 попали Владивосток и Казань – 146,4 тысячи и 108,8 тысяч рублей за квадратный метр соответственно. В числе самых дорогих городов для покупки недвижимости оказались Нижний Новгород, Воронеж, Пермь и др.

Ранее Петербург занял второе место в рейтинге городов России по науке и технологиям.

Фото: pexels.com